Kamienica przy Szosie Chełmińskiej po uderzeniu lawety. Dlaczego nie rozpoczął się remont?

Do zdarzenia na Chełmińskim Przedmieściu doszło w nocy z poniedziałku na wtorek - z 23 na 24 października. Według wstępnych ustaleń policji autolaweta najechała na leżące na jezdni Szosy Chełmińskiej (w kierunku Wrzosów) koło samochodu ciężarowego. Zarzuciło nią, przejechała przez chodnik i drogę rowerową, by uderzyć w parter kamienicy przy Szosie Chełmińskiej 104. Autolaweta zatrzymała się we wnętrzu znajdującego się tu zakładu szewskiego.