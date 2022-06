Klimatyzacja w samochodzie. Te błędy kierowcy popełniają najczęściej

Samochody wyposażone w klimatyzację to od wielu lat już standard. W upalne dni ciężko sobie wyobrazić jazdę samochodem bez włączonej klimatyzacji. Odpowiednia temperatura w kabinie pozwala pokonywać długie trasy w komfortowych warunkach. Obsługa klimatyzacji w samochodzie wydaje się prosta. Okazuje się jednak, że wielu kierowców popełnia podstawowe błędy.

Samochody wyposażone w klimatyzację w obecnych czasach nikogo nie dziwią. Wręcz przeciwnie. Praktycznie każde nowe auto jest w nią wyposażone. Nikogo nie trzeba przekonywać, że jazda w upalne dni z włączoną klimatyzacją jest przyjemna. Okazuje się jednak, że nie wszyscy umiejętnie korzystają z tej samochodowej funkcji. Wielu też zaniedbuje regularne przeglądy co jest błędem i może mieć wpływ na zdrowie osób korzystających z samochodu. Latem, kiedy temperatury powietrza często przekraczają 30 stopni Celsjusza jazda samochodem z włączoną klimatyzacją jest praktycznie obowiązkowa. Pozwala kierowcom na komfortowe podróżowanie i pomaga dłużej zachować odpowiednią koncentrację za kierownicą. Okazuje się jednak, że tak jak o wszystko w aucie, także o klimatyzację trzeba dbać, by dobrze funkcjonowała.

Lato i klimatyzacja

Kiedy temperatury za oknem wrosną na tyle, by w samochodzie uruchamiać klimatyzację, warto znać kilka zasad, które sprawią, że urządzenie w pełni wykona swoje zadanie. Na początek warto pamiętać o tym, by wsiadając do rozgrzanego samochodu i włączając silnik, od razu nie uruchamiać klimatyzacji. Najpierw należy otworzyć okna i przejechać kilkaset metrów. Wszystko w celu wywiania z pojazdu nagrzanego powietrza. Chyba że przed uruchomieniem samochodu na kilka minut otworzymy jego drzwi. Efekt będzie podobny. Kiedy gorące powietrze zostanie wywiane, klimatyzacja może zostać włączona.

Klimatyzacja. Gdzie kierować nawiew

Warto pamiętać, że po włączeniu klimatyzacji nawiew należy kierować na przednią szybę i nogi, a nie w stronę głowy. Obieg zamknięty powinien być włączony tylko na kilka minut, gdyż w przeciwnym razie powietrze zostanie przesuszone, co może mieć wpływ na nasze samopoczucie.

Ważne, by zwracać uwagę na temperaturę. Powinna ona być obniżana stopniowo. Różnicę między temperaturą w samochodzie a tą na zewnątrz nie powinna przekraczać 5 stopni Celsjusza. Dotyczy to tras krótszych. W czasie dłuższych podróży może ona być większa. Warto pamiętać o tym, by zbliżając się do celu podnosić w aucie temperaturę, tak by różnica między tą panująca w aucie a tą na zewnątrz nie była byt wielka. Unikniemy w tedy przeziębienia.

Zasada 5 minut

To zasada o której kierowcy często zapominają a pozwala zachować układ klimatyzacji w kondycji przez dłuższy czas. Zasada ta oznacza, że na 5 minut przed dotarciem do celu i zgaszeniem silnika schładzacz warto wyłączyć - nie nawiew ogólnie, a samą klimatyzację. Dzięki temu zmrożony podczas pracy układu parownik będzie miał czas na podwyższenie swojej temperatury. Co więcej, pracujący wentylator sprawi, że chłód i para wodna zostaną odebrane z parownika. I w ten sposób mniejsza ilość wilgoci pozostanie w układzie. A mniejsza ilość wilgoci, to też mniejsza ilość bakterii i drobnoustrojów, które zaczną się rozwijać w kanałach wentylacyjnych.

Przegląd klimatyzacji

Nie wystarczy regularnie korzystać z klimatyzacji, by ona bezawaryjnie funkcjonowała przez cały czas. Przynajmniej raz w roku wykonać należy odgrzybianie a także wymienić filtr powietrza, a co dwa lub maksymalnie trzy lata filtr osuszający.

Poza tym klimatyzację należy także przedmuchiwać suchym azotem. W dużej części składa się ona bowiem z aluminium, które jest czułe na wilgoć mogącą powodować rozszczelnienie całego układu, co doprowadzi do uszkodzenia lub przynajmniej zmniejszy efektywność klimatyzacji.

