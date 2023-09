Klub Wilfredo Leona organizuje duży turniej w Toruniu. Zagrają trzy drużyny z PlusLigi

Przygotowujące się do trzeciego podejścia do walki o awans siatkarze CUK Aniołów Toruń mają na koncie komplet zwycięstw sparingowych. Tym razem toruńscy siatkarze wybrali się do Wrześni, gdzie z bilansem setów 8-0 wygrali Memoriał R. Tuszyńskiego. CUK Anioły w półfinale wygrały z Eneą Energetykiem Poznań 3:0(25:21, 25:14 i 25:18, dodatkowy set: 25:23), a w finale uporały się z SPS Konspol Słupca 3:0 (29:27, 25:22, 25:14, dodatkowy set 25:19).

Wcześniej ekipa trenera Krzysztofa Stelmacha wygrała Enea Poznań Cup 2023, w którym ograła po raz pierwszy SPS Konspol oraz Krispol Września.

Pierwszy mecz w II lidze CUK Anioły rozegrają 30 września (na wyjeździe z Krispolem Września), ale toruński klub już po inauguracji II ligi szykuje niespodziankę dla kibiców. W Arenie Toruń 4 i 5 października odbędzie się Copernicus Volley Cup, a w nim wystąpią gospodarze oraz trzy ekipy z PlusLigi: Aluron Warta Zawiercie, Projekt Warszawa i Indykpol AZS Olsztyn, czyli odpowiednio czwarty, piąty i ósmy zespół ostatniego sezonu. Transmisja turnieju na antenie TVP Sport.