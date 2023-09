Kolejki do specjalistów na NFZ w Toruniu. Gdzie zgłosić się na wizytę i jak długo trzeba na nią czekać?

Zapisy do specjalisty

Skierowanie do specjalisty – co dalej w takim przypadku? Trzeba się zarejestrować. Pierwszym krokiem zwykle jest dzwonienie do wybranej przychodni. Terminy mogą być odległe… nawet za dwa, trzy lata. Dlatego warto najpierw zajrzeć na stronę internetową teminyleczenia.nfz.gov.pl , by sprawdzić, jak długo należy poczekać na wizytę i w której z przychodni można liczyć na najszybszy termin.

W Toruniu funkcjonuje kilka poradni, w których świadczenia udzielają specjaliści danych dziedzin. Niestety – skierowanie niepilne powoduje trudne dostanie się do specjalisty. Już teraz przychodnie rejestrują na rok 2024, 2025, a nawet i 2026 rok. Do najbardziej obleganych specjalistów terminy wydłużają się nawet do 2028 roku.

Niedługo poczeka się do specjalistów w poradni położniczo-ginekologicznej. Terminy dostępne są wciąż do końca bieżącego roku. Na ten rok można wciąż zapisać się do laryngologa, neurologa, diabetologa i onkologa.