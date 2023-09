W centrum Torunia powstanie nowy blok mieszkalny. Znamy lokalizację!

Nowy budynek mieszkalny u zbiegu ulic Batorego i Chrobrego

To bardzo atrakcyjny teren, można się więc spodziewać dużego zainteresowania przetargiem ze strony deweloperów. Do starówki można stąd dojść w ciągu kilkunastu minut. W otoczeniu jest m. in. mnóstwo sklepów, żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, ogólniak, przychodnia, apteki i kościół.