Kolejny obiekt handlowy w lewobrzeżnym Toruniu. Miasto sprzedało grunt pod jego budowę

Inwestycje na lewobrzeżu Torunia: sklep obok stacji paliw

Schudnąć szybko i zdrowo to marzenie wielu osób. Jeszcze więcej chciałoby to zrobić bez specjalnego wysiłku. Wiadomo już, że nie ma takiej możliwości. Chudnięcie to proces, który wymaga cierpliwości i…

Teren przy ulicy Józefa Nowaka 11 to kolejna nieruchomość w lewobrzeżnym Toruniu należąca do spółki ARD GRUDZIĄDZKA TORUŃ. Wcześniej - także od miasta - kupiła sąsiednią działkę za 6,1 miliona złotych. Ma na niej powstać stacja paliw.

- Duże zainteresowanie inwestycjami w tej części miasta wynika z ogłoszonych planów budowy wspomnianego węzła autostradowego i drogi ekspresowej S10. To także efekt dobrego przygotowania terenów dla biznesu, które zostały wyróżnione przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu w ogólnopolskim konkursie „Grunt na medal” i uznane za najlepszy teren pod inwestycje na Kujawach i Pomorzu - podkreśla Łukasz Drygalski.

Podkreśla on, że do nieruchomości w rejonie ulicy Andersa przylegają ulice z pełnym uzbrojeniem we wszystkie media. Są to tereny o statusie „greenfield”, co oznacza, że są niezabudowane i przeznaczone pod inwestycje przemysłowe i usługowe. W tej lokalizacji przygotowana dla biznesu jest jeszcze jedna nieruchomość o powierzchni 2,39 hektara.