Koncert grupy Vabank WOAK pod pomnikiem Kopernika. Tak się bawiliście na toruńskiej starówce!

Koncert Vabank WOAK w Toruniu

Co było w programie koncertu?

To wyjątkowe wydarzenie przede wszystkim miało zagwarantować nam dostęp do wyjątkowej muzyki rozrywkowej, a także do wspaniałych pieśni patriotycznych. Podczas wydarzenia zaplanowano również muzyczne niespodzianki. To wszystko dzięki niezwykłym wykonawcom.