Toruń. Dziewczęta zgwałcone na imprezie? Tajemnica ul. Szewskiej przed sądem. Główny oskarżony to 19-letni kibic Elany

Proces Damiana W., Jakuba Z. i Filipa M. (mają 19-22 lata) rozpoczął się w listopadzie ub.r. - Do tej pory odbyło się 12 rozpraw. Najbliższy termin to 23 sierpnia, a kolejne wyznaczono już na 5 września i 6 października. Proces toczy się z wyłączoną jawnością - przekazuje Jarosław Szymczak, asystent rzecznika Sądu Okręgowego w Toruniu.

Co wiadomo o imprezie przy ul. Szewskiej w Toruniu, na której miało dojść do gwałtu i seksualnego wykorzystania nastolatek? Oto szczegóły, które możemy podać - z etapu śledztwa.

Huczna impreza w mieszkaniu "na doby" przy ul. Szewskiej w Toruniu - młodzi ludzie, używki i...

Według ustaleń Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum Zachód nie to było jednak najgorsze. Krytycznej nocy cztery dziewczęta miały zostać wykorzystane: jedna zgwałcona, trzy miały być molestowane. Akt oskarżenia w tej sprawie prokuratura skierowała do sądu.

Oskarżeni: Damian, Jakub i Filip. pierwszy z nich miał odurzyć nastolatkę, a potem ja zgwałcić

Damian W. mający dziś 19 lat oskarżony jest o najpoważniejsze przestępstwo. Według prokuratury najpierw odurzył 15-letnią dziewczynę, podając jej w napoju substancję psychotropową. Potem "doprowadził ją do stanu bezbronności, a następnie przytrzymując za nadgarstki i głowę oraz nie reagując na artykułowany brak zgody na czynności seksualne, doprowadził pokrzywdzoną do obcowania płciowego" - głosi akt oskarżenia. To przestępstwo zgwałcenia, za które grozi kara od 2 do 12 lat więzienia.