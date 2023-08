Toruń. Dwa lata po śmierci Andrzeja Langera. Głos starówki jest z nami! Brzmi w autobusach i tramwajach MZK

Plac świętej Katarzyny w Toruniu. Co mówią kierowcy i pasażerowie?

W 2015 roku w serwisie torunatrakcje.pl ukazał się artykuł o panu Andrzeju. Oprócz tekstu były też nagrania. Jedno z nich, zatytułowane "Tak brzmiałyby toruńskie tramwaje, gdyby czytał w nich Andrzej", to właśnie zapowiedź przystanku "plac św. Katarzyny". Do tego nagrania dotarli pracownicy Toruńskiej Agendy Kulturalnej, którzy następnie zwrócili się do MZK z pytaniem, czy można by wpleść je w zapowiedzi w pojazdach zatrzymujących się na wspomnianym przystanku. Okazało się, że to technicznie możliwe.