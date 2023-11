Koncert Łukasza Łyczkowskiego & 5 RANO w Toruniu! Przyjdźcie posłuchać najlepszego wokalisty z The Voice of Poland

Łukasz Łyczkowski & 5 RANO

Charyzmatyczny wokalista zespołu Łukasz Łyczkowski zdobył uznanie milionów Polaków podczas VIII edycji "The Voice of Poland". To właśnie jego głos i sceneria koncertów grupy 5 RANO wypełniają sale koncertowe, kluby i sceny plenerowe.

Najlepszy głos The Voice Of Poland 8

Łukasz Łyczkowski, uznawany za najlepszy męski głos 8 edycji The Voice Of Poland, nie tylko potrafi zapanować nad słuchaczami, ale również sprawić, że publiczność staje się częścią każdej nuty. Jego kontakt z widownią to niezwykłe doświadczenie, które sprawia, że koncerty te to nie tylko słuchanie muzyki, ale oglądanie prawdziwego rockowego show.