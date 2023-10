Kongres Energetyki Odnawialnej KREO23 w Toruniu

Naukowcy, przedstawiciele branży energetyki odnawialnej, samorządowcy i przedsiębiorcy biorą udział w dwudniowym spotkaniu, które odbywa się w toruńskim hotelu Filmar. To pierwsza edycja wydarzenia, które mieć będzie charakter cykliczny. Jego celem jest opracowanie modelowych rozwiązań dla sektora energetycznego, a także przekazanie wypracowanych efektów jak najszerszemu gronu odbiorców zainteresowanych tematyką transformacji energetycznej. W Toruniu rozmawiano m.in. o fotowoltaice, energii z wiatru, wodoru oraz o biogazie rolniczym.

W poniedziałek wieczorem, na koniec pierwszego dnia obrad zaplanowano uroczysty bankiet i wręczenie statuetek Kreator Energii 2023. Trafią one do rąk wójta Gminy Chełmża - Jacka Czarneckiego oraz wójta Gminy Łubianka - Jerzego Zająkały.

We wtorek, drugiego dnia kongresu głos zabiorą naukowcy z polskich uczelni, którzy opowiedzą o najnowocześniejszych rozwiązaniach w sektorze energetyki odnawialnej.

Organizatorami toruńskiego kongresu są Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej (FREO) oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.