Koniec bezpłatnych wypłat BLIK-em z bankomatów? Dotyczy to wybranych banków

Jak mBank tłumaczy zmiany?

"W ostatnich dwóch latach znacząco wzrosły ceny towarów i usług. Ma to również wpływ na koszty obsługi, które ponosimy. Z tego powodu podwyższamy niektóre opłaty i prowizje, głównie związane z wypłatą gotówki" – pisze mBank w komunikacie do klientów.

Jak unikać opłat 2024?

W związku z planowanymi zmianami przede wszystkim warto postawić na konkretne rozwiązania. Zdaniem mBanku konkretne opłaty oraz warunki do np. darmowego korzystania z niektórych usług mogą się różnić w zależności od tego, jaki typ konta się posiada, a także, o jakich konkretnie usługach mowa.

Coraz mniej bankomatów

W placówkach mBanku można będzie znaleźć urządzenia PlanetCash - łącznie będzie ich niemal 5 tysięcy z możliwością jednorazowej wypłaty środków do 4 tysięcy złotych.

Koniec darmowego BLIK-a w mBanku?

Drugą kluczową zmianą jest to, że już od 4 czerwca mBank wprowadzi opłatę za wykorzystanie bankomatu do wypłaty środków BLIKIEM. Opłaty będą podobne jak w przypadku wypłat kartą (te omawiamy w galerii!). Dlaczego jest to wprowadzone? I dlaczego bankomaty będą kosztować więcej za wypłacanie?

Pixabay

W bankomatach obowiązuje system barwienia banknotów farbą, jeśli dojdzie do próby kradzieży. To nakłada koszty na banki, a te starają się je zredukować.