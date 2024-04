Toruń. Oszukani na pompach ciepła. Winny też bank? Pozew Rzecznika Finansowego po skargach klientów

Afera z pompami ciepła

Okazuje się jednak, że konsekwencje może też (czy nawet - przede wszystkim) ponieść bank, który kredytował zakup pomp ciepła. Do takiego wniosku - po skargach klientów z całego kraju - doszedł Rzecznik Finansowy. W styczniu br. poinformował, że po raz pierwszy korzysta ze swojego prawa i kieruje przeciwko bankowi pozew zbiorowy do sądu. Chodzi o TF Bank AB Spółka Akcyjna - Oddział w Polsce w Gdańsku.

Pieniądze trafiły do firm oferujących pompy, ale pompy do klientów - już nie

TF Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce w Gdańsku zawierał z konsumentami w latach 2021-2022 umowy kredytu wiązanego na zakup pompy ciepła, oferowanych przez firmy: Sun Heat Family sp. z o.o. w Toruniu (aktualnie Sun Family Heat sp. z o.o. w upadłości w Toruniu) oraz Firmę Handlowo-Usługową Łukasz BEBA w Kościanie. Zakup pompy ciepła możliwy był po zawarciu umowy o kredyt wiązany oferowany przez TF Bank, przy udziale pośrednika kredytowego – New Age sp. z o.o. w Warszawie.

-Klienci podpisywali umowy o zakup pompy ciepła i wpłacali gotówką zaliczkę na poczet tejże umowy (tzw. umowa podstawowa) oraz umowę o kredyt konsumencki na wniosek, z przeznaczeniem na zakup tej pompy ciepła. Następnie środki, po spełnieniu kilku warunków umownych, wypłacane były na konto pośrednika (New Age-przyp.red.), który przekazywał je do sprzedawców. Sprzedawcy pomp ciepła otrzymali pieniądze z kredytów konsumenckich, które przelał na ich konto pośrednik, ale pomp tych nie dostarczyli. Klienci natomiast muszą spłacać zobowiązania kredytowe, pomimo braku realizacji umowy podstawowej przez sprzedawcę - opisuje proceder Rzecznik Finansowy w komunikacie.

Polubownie sporu nie udało się rozwiązać, wiec jest pozew przeciwko bankowi

W nadsyłanych do Rzecznika skargach konsumenci podnosili, iż zostali wprowadzeni w błąd przez bank, gdyż zgodnie z zawartą umową kredytową, wypłata środków finansowych z kredytu miała nastąpić po wydaniu towaru – pompy ciepła. Zawierali oni więc te umowy w zaufaniu do banku, który miał być gwarantem prawidłowego wykonania umowy kredytowej i umowy podstawowej. - Tymczasem bank, wbrew postanowieniom umowy, wypłacił środki z kredytu bez uprzedniej weryfikacji, czy kredytobiorca towar otrzymał - zaznacza Rzecznik Finansów.

Na skutek skarg składanych przez indywidualnych kredytobiorców Rzecznik Finansowy podjął najpierw postępowanie wyjaśniające i zwrócił się do pozwanego banku oraz pośrednika kredytowego o udzielenie wyjaśnień. Wnosił też o rozważenie możliwości polubownego rozwiązania sporu.

-W ocenie Rzecznika Finansowego, bank stosował nieuczciwe praktyki rynkowe polegające m.in. na działaniu wprowadzającym w błąd konsumentów, to jest udzieleniu członkom grupy informacji w formularzu informacyjnym do umowy kredytowej oraz zawarcia w umowie postanowień mogących wprowadzać w błąd w przedmiocie terminu i sposobu wypłaty udzielonego tj. kwota kredytu zostanie wypłacona przez bank niezwłocznie po wydaniu towaru przez sprzedawcę. Konsumenci działając w zaufaniu do banku jako instytucji zaufania publicznego byli przekonani, iż bank jest gwarantem wykonania umowy podstawowej, tj. zakupu pompy ciepła, skoro bank kredyt miał wypłacić sprzedawcy po wydaniu towaru - podsumowuje Rzecznik Finansowy.

Dodajmy, że sądownie sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta.