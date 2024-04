Toruń. Uratowali życie 16-letniej dziewczyny. Za swój bohaterski czyn zostali nagrodzeni przez prezydenta

Toruńscy bohaterowie

Prezydent Torunia, Michał Zaleski, w piątek, 19 kwietnia wynagrodził za bohaterski czyn starszego aspiranta Łukasza Grabowskiego, który wskoczył do Wisły, by uratować życie 16-letniej dziewczyny. Wydarzenie miało miejsce w środę, 17 kwietnia. Około godz. 16.00 policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że życie nastolatki w kryzysie emocjonalnym może być zagrożone. Funkcjonariusze przystąpili do działania, kierując się w okolice, gdzie mogła znajdować się dziewczyna. Toruńscy policjanci zauważyli, że młoda kobieta wpadła z mostu drogowego do Wisły.

Łukasz Grabowski pojawił się na nadbrzeżu, który nadzorował działania funkcjonariuszy. Gdy zobaczył, że nastolatka znika pod powierzchnią wody i woła o pomoc, szybko oddalając się z prądem rzeki, od razu ruszył do działania. Zerwał koło ratunkowe, przepłynął do nastolatki i chwycił ją.