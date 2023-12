Kopernik prawdziwy, nie z pomnika. Kolejna premiera na toruńskiej scenie teatralnej

Co czuł, co myślał, w co był uwikłany? Kim dla Kopernika była Anna Schilling? Kto był jego wrogiem, a kto przyjacielem? Jaki naprawdę był najsłynniejszy astronom wszechczasów? Czy nauka była dla niego ważniejsza niż wiara? Te wątki porusza spektakl "Układ splątany. Kopernik i inni” w reżyserii Macieja Wojtyszki. Opowiada o zderzeniu rewolucyjnych idei z walką o władzę, oparty jest na prawdziwych wydarzeniach. Gry polityczne, miłość i kościelne intrygi składają się w tej historii na bardzo współczesną opowieść.

Kopernik i inni: kolejna premiera w teatrze w Toruniu

- Spektakl "Układ splątany. Kopernik i inni" był dla mnie dużym wyzwaniem, dopóki nie przeczytałem książki Wojciecha Orlińskiego "Kopernik. Rewolucje". Jest w niej mnóstwo informacji, które ukazują Mikołaja Kopernika jako zwykłego człowieka, kogoś uwikłanego w prawdziwe życie. Postaramy się, by widzowie spektaklu zaczęli rozmyślać nad tym, jak to jest, czy ma się rewolucyjne poglądy oraz stara się godzić wiarę z nauką - mówi Maciej Wojtyszko.

Mikołaja Kopernika gra w spektaklu Przemysław Chojęta.

- Przygotowując się do roli dotarłem do informacji, że Kopernik wysnuł swoją słynną teorię i przez 15 lat ją potwierdzał. Siłował się w tym czasie ze sobą, walczył z otaczającymi go ludźmi. W ten sposób można go pokazać od ludzkiej strony - mówi Przemysław Chojęta.

- Wspaniałe jest to, że pokazujemy Kopernika jako prawdziwego człowieka, a nie postać z monumentu - dodaje Julia Sobiesiak-Borucka, grająca Annę Schilling, czyli gospodynię i towarzyszkę życia najsłynniejszego torunianina. - Anna Schilling to z kolei bardzo mądra i bardzo odważna kobieta. Zna łacinę, a poza tym mówi to, co myśli. Ma odwagę być z Kopernikiem, mimo wszystkich przeciwności wokół.