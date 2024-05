Kosmetyka zmiany - komentuje Adam Willma

Relacje międzyludzkie w polskich zakładach pracy to nadal temat na kompleksowe badania psychologiczne . Bo zmieniło się wiele, ale często nie na lepsze, a na inne. Stres generowany przez prywaciarza został zastąpiony przez upudrowany stres korporacyjny. Ale korzeń tego polskiego stresu od wieków tkwi w tych samych folwarcznych relacjach.

Są jednak grupy od stresu chronione, z jedwabnymi spadochronami w szafie i pluszową włosienicą. W takich to okolicznościach kończą często pracę politycy, niezależnie od powodu, który ich zrzucił z politycznej karuzeli.

Niedawno z posadą prezydenta pożegnał się Michał Zaleski. Tak druzgoczącej klęski w przypadku włodarza, który ćwierć wieku rządził miastem, nikt się nie spodziewał. Co prawda Zaleski zachował mandat radnego, ale z bardziej niż mizernym poparciem. Jeśli przełożyć to na język zwykłych ludzi - pracodawca wypowiedział Michałowi Zaleskiemu umowę o pracę. I nie ma znaczenia fakt, że – sądząc po ostatnich wypowiedziach – były prezydent nie przyjął do wiadomości powodów odwołania.