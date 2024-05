Michał Zaleski wciąż zajmuje gabinet prezydenta Torunia. Za zgodą Pawła Gulewskiego

Michał Zaleski w swoim prezydenckim gabinecie w głównym budynku Urzędu Miasta Torunia przy Wałach gen. Sikorskiego 8 spędził prawie 22 lata. Zapewne w tym czasie zdołał zgromadzić wiele rzeczy. Na przygotowania do opuszczenia gabinetu miał teoretycznie czas od 22 kwietnia, gdy ogłoszono oficjalne wyniki drugiej tury wyborów. Ale tylko teoretycznie, bo formalnie do 7 maja pełnił obowiązki prezydenta miasta. Raczej trudno byłoby to pogodzić z pracami porządkowymi w służbowym pomieszczeniu.