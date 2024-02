Kto do nowej Rady Miasta Torunia? PO stawia na kobiety od marszałka Całbeckiego. Kim są?

Przypomnijmy, że podczas środowego posiedzenia zarząd toruńskiej PO wskazał kandydata na prezydenta Torunia w wyborach zaplanowanych na 7 kwietnia. Będzie nim Paweł Gulewski, do niedawna wiceprezydent miasta. Jego głównym konkurentem będzie zapewne były szef, czyli prezydent Michał Zaleski. PO i jej kandydat liczą na zmęczenie części elektoratu w Toruniu ponad 20-letnimi rządami prezydenta Zaleskiego. Jednocześnie zdają sobie sprawę z jego popularności w dużej grupie torunian. Dlatego celem kandydata PO jest doprowadzenie do drugiej tury wyborów prezydenckich. W niej miałby przejąć głosy kandydatów przegranych w pierwszej turze i walczyć o zwycięstwo z Michałem Zaleskim.

Warto dodać, że podobna była taktyka ówczesnego posła Tomasza Lenza w wyborach prezydenta Torunia w 2018 roku. Nie wypaliła, bo Michał Zaleski wygrał je w pierwszej turze. Paweł Gulewski do kwietniowych wyborów ma iść z innym niż Tomasz Lenz przekazem - pozytywnym. Trudno, by przyjął inny, skoro przez trzy i pół roku był zastępcą prezydenta Zaleskiego.

Wybory 2024. Kto na listach PO do Rady Miasta Torunia?

Na wspomnianym środowym posiedzeniu zarząd toruńskiej PO zatwierdził też czołówki list w czterech okręgach w wyborach do Rady Miasta kadencji 2024-2029, także zaplanowanych na 7 kwietnia. We wszystkich na miejscach nr 1 znalazły się kobiety. To panie miejscami pracy związane z liderem PO w Toruniu i okolicy, marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim. Są zatrudnione w instytucjach samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dodajmy, że do Rady Miasta, obecnej, kończącej się kadencji, weszło w 2018 roku wiele osób w nich pracujących.

Manewr z kobietami na "jedynkach" to zapewne także taktyka obliczona na przechwycenie przez PO elektoratu lewicy, której istnienie w Toruniu trudno dostrzec. Panie będące na czele list mają bardzo duże szanse na wejście do Rady Miasta - dostały biorące miejsca w zestawie kandydatów PO mającej w Toruniu bardzo duży elektorat, co pokazały choćby niedawne wybory parlamentarne.