Paweł Gulewski będzie kandydatem PO na prezydenta Torunia. Kto jeszcze wystartuje w wyborach?

Wybory 2024. Jest kandydat PO na prezydenta Torunia

- Zbytniej korelacji decyzji o odejściu z przygotowaniami do wyborów samorządowych bym nie upatrywał - mówił w połowie stycznia Paweł Gulewski. - Są to w stu procentach moje decyzje osobiste.

Wygląda jednak na to, że korelacja po prostu była. Wobec spodziewanego startu w wyborach prezydenta Michała Zaleskiego Paweł Gulewski nie chciał rywalizować z obecnym szefem. Będzie walczył z byłym szefem. Nie zmienia to faktu, że panowie są w świetnych relacjach. Widać to było choćby podczas ich wspólnego, styczniowego wystąpienia - gdy ogłaszana była decyzja Pawła Gulewskiego o rezygnacji ze stanowiska wiceprezydenta.

Do roli kandydata PO/KO na prezydenta Torunia przymierzany był też radny miejski Bartłomiej Jóźwiak. W wewnątrz partyjnych dyskusjach przeważyć miało jednak doświadczenie Pawła Gulewskiego. Jako wiceprezydentowi podlegały mu sprawy miejskiej służby zdrowia, zieleni, architektury i urbanistyki.