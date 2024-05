Kto dziś jeszcze tak mówi? Gwara miejska nie brzmi znajomo. Czy znasz te słowa? Zobacz!

Gwara miejska

Kiedyś ktoś kto opowiadał niestworzone historie opowiadał po prostu ambaje. To słowo praktycznie nie jest już dziś używane. Podobnie jest z wieloma wyrażeniami, które funkcjonowały w naszym regionie. Gwara w jego części kształtowała się pod wpływem języka niemieckiego. Dotyczy to regionów, które znajdowały sie pod zaborem pruskim. Słowa z języka niemieckiego przenikały do języka polskiego i były dość powszechnie używane. Dlatego nikogo nie dziwiło nazywanie garnka tryglem, czy też kromki chleba sznytką. .