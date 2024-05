Weekend w Toruniu. Toruńska Noc Muzeów to niejedyna atrakcja. Co jeszcze? Sprawdźcie!

Połowa maja za nami. Jakie ciekawe wydarzenia odbywają się w mieście w najbliższy weekend? Zapowiada się naprawdę obiecująco! Na mieszkańców Torunia czekają m.in. koncerty, spektakle teatralne oraz I Toruńska Noc Muzeów.

Piątek, 17 maja

Koło Naukowe Ekonomii UMK zaprasza wszystkich zainteresowanych na grę miejską pt. Śladami Zaginionych ksiąg Kopernika. Studenci, uczniowie szkół oraz techników będą przemierzać ulice miasta w poszukiwaniu skradzionego księgozbioru. Start o godz. 10.00 przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W piątek odbędzie się ostatni koncert Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w cyklu TOSoliści. Artyści zapraszają na występ do Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki. Start o godz. 19.00. Bilety do nabycia na stronie internetowej biletytos.pl. Przez cały weekend Baj Pomorski zaprasza na 38. Toruńskie Spotkania Jednego Aktora. Na widzów czeka wiele monodramów. Wystąpią artyści z całej Polski. Pełen repertuar dostępny jest na stronie internetowej bajpomorski.pl. Bilety do nabycia online lub w kasie biletowej w cenie od 20 do 70 złotych. O godz. 20.00 w Kombinacie Kultury rozpocznie się koncert zespołu BLEND. Bilety w cenie 40 złotych do nabycia w kasie biletowej klubu. W Dworze Artusa w piątek rozpoczyna się Festiwal Muzykofilia. Będzie to prawdziwa gratka dla miłośników kultury. W planie m.in. cztery koncerty, spotkania z artystami czy wystawa prac plastycznych. Bilety na festiwal dostępne są w kasie biletowej Dworu Artusa lub na stronie internetowej artus.torun.pl.

Sobota, 18 maja

Szkoła SKK razem z Pszczelimi Cudami zapraszają na wspólne świętowanie Światowego Dnia Pszczoły. Odbędzie się spacer edukacyjny. Start o godz. 11.00 przy Przystani Toruń na Błoniach Nadwiślańskich. O godz. 12.00 w DomuKultury_BydgoskiePrzedmieście odbędą się warsztaty o fotografowaniu dla młodzieży i dorosłych. Są to pierwsze zajęcia z cyklu. Udział w nich jest bezpłatny. Zapisy pod adresem mailowym: [email protected]. O godz. 18.00 w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się koncert Kamus Quartet z Helsinek. Bezpłatne wejściówki można odbierać na godzinę przed koncertem w Ratuszu Staromiejskim. W sobotę o godz. 18.00 startuje I Toruńska Noc Muzeów. Co znajdziemy w programie? Gdzie warto się wybrać? Wstęp jest bezpłatny. Poniżej przedstawiamy harmonogram wraz z lokalizacjami.

Ratusz Staromiejski, Rynek Staromiejski 1:

18.15 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie plakatu kopernikańskiego „KOPERNIK 550+1”, II p., Mała Galeria (A. M. Lubowicka),

18.30 – Z modą przez wieki – zajęcia edukacyjne dla dzieci, parter (M. Białkowska-Stenka),

19.30 – Tajemnice toruńskiego ratusza – oprowadzanie, parter (P. Pietrucki),

20.00 – spotkanie przy wystawie „Barbara Steyer (1925–1988) – malarstwo”, Ratusz Staromiejski (A. Kroplewska-Gajewska),

20.30 – oprowadzanie po Galerii Sztuki Gotyckiej, parter (dr M. Kurkowski). Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17: 20.00 – Horoskopy Kopernika – prelekcja z pokazem, piwnica (M. Kłosiński). Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów, ul. Łazienna 16: 18.30 – O królach, którzy Toruń odwiedzali – prelekcja, I p. (K. Pietrucka),

19.00, 20.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Autobusem i tramwajem po dawnym Toruniu”, II p. (M. Gordon – współkurator wystawy z ramienia MZK w Toruniu),

19.30 – Gdy kapłan nie patrzy… Pogańska rzeczywistość w dobie chrześcijaństwa, prelekcja z pokazem, parter (J. Dzieruk),

20.30, 21.30 – projekcja filmów dokumentalnych „Dzieła Utracone” (wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych) o stratach w czasie II wojny światowej, odnalezieniu i powrocie zabytków do macierzystych kolekcji. Projekcja poprzedzona zostanie krótką prezentacją na temat zabytków z kolekcji toruńskiego muzeum, III p. (dr I. Markowska). Ponadto: 18.00–22.00 – stoiska Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz Toruńskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej,

quiz z nagrodami,

modele autobusów i tramwajów do samodzielnego składania,

promocja najnowszej publikacji MZK „Przystanek 100-lecie. Autobusy toruńskiej komunikacji miejskiej 1924-2024” w opracowaniu M. Gordona,

prezentacja kolekcji wyświetlaczy i biletów,

Muzeum podróżników im. Tony'ego Halika, ul. Franciszkańska 9/11:

20.00 – Z piór, kamieni i metalu – czyli z czego powstaje biżuteria. Na przykładzie kolekcji Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika (dr M. Nierzwicka). Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy Pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35: 18.30, 19.30 – Czarki, misy i wazy – o ceramice dalekowschodniej ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, prelekcja z pokazem, piwnica (K. Paczuska).

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4: 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 – I Ty możesz zostać piernikarzem, warsztaty wypieku pierników, parter (Prowadzenie: Edukatorzy z Muzeum Toruńskiego Piernika),

19.00 – Formy piernikarskie w polskich kolekcjach muzealnych. Projekt badawczy, prelekcja, I p. (M. Mikulska-Wernerowicz),

20.00 – Dawne i współczesne przepisy na pierniki, prelekcja, I p. (K. Lewandowski). Ponadto: Współczesne formy do pierników – wystawa czasowa prezentująca formy przygotowane w ramach realizacji zadania „Formy piernikarskie w polskich kolekcjach muzealnych. Projekt badawczy”,

PiernikoBus. Komiksowe impresje z piernikiem w tle. Wystawa czasowa (prace przygotował M. Bus),

Wirtualna przebieralnia,

Piernikowa Chatka – Sala legend,

Piernikowy plac zabaw,

Muzeum Twierdzy Toruń, ul. Wały Generała Sikorskiego 23:

19.00, 21.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej (P. Zieliński, A. Kowalkowski). Ponadto: Nocna panorama Torunia – wejście na wieżę Ratusza Staromiejskiego (od 18.00 do 23.30),

Kiermasz książek muzealnych (Ratusz Staromiejski).



Niedziela, 19 maja

Oddział Miejski PTTK Toruń zaprasza na Rajd Rowerowy Sladami Błogosławionego ks. Stefana Frelichowskiego. Spotkanie uczestników Rajdu przed Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu, przy pl. Bł. ks. St. W. Frelichowskiego o godz. 7.45, gdzie po mszy św. w kaplicy WSD i złożeniu wiązanki kwiatów pod pomnikiem ks. Frelichowskiego uczestnicy wyjadą na trasę. Trasa Rajdu będzie wiodła przez Gostkowo i Zalesie do Chełmży (konkatedra Św. Trójcy), a następnie przez Grzywnę i Łysomice do osady Olek pod Toruniem. W Olku, przy leśniczówce organizatorzy przewidzieli ognisko turystyczne wraz z pieczeniem kiełbasek, w trakcie którego dokonają podsumowania i zakończenia Rajdu. Po ognisku jest przewidziany powrót do Torunia. Łączna trasa przejazdu będzie liczyła około 70 km. Wpisowe od uczestników wynosi 5 złotych.

Ogólnopolski Zlot Mercedes Beznz w Toruniu ruszy o godz. 10.00 w MotoParku. Dla publiczności wstęp jest bezpłatny. W harmonogramie znalazły się także atrakcje dla dzieci, przejazdy uczestników oraz konkursy. Old Town Pilates zaprasza na wspólne zajęcia pilatesu na świeżym powietrzy przy kawiarni Przywiśle przy al. Jana Pawła II 2. Zajęcia odbywają się w każdą niedzielę o godz. 11.00. Koszt zajęć to cegiełka na nowopowstałą fundację Find My Force, która działa na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową.

O godz. 19.00 w CKK Jordanki odbędzie się charytatywny spektakl pt. „Poznajesz?!”. Za reżyserię, scenariusz i choreografię odpowiada Michał Kazik. W spektaklu występują tancerze ze szkoły Jagielski Dance Project, znani z programu „Mam Talent”. Gośćmi specjalnymi są aktorka dubbingowa i wokalistka Sara Lewandowska oraz raper Bisz. Cały dochód z imprezy przeznaczony zostanie na spełnianie marzeń nieuleczalnie chorych dzieci – podopiecznych fundacji „Dziecięca Fantazja”.

