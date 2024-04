Kto prezydentem w Toruniu? Będzie druga tura wyborów. Gulewski wygrywa pierwszą z Zaleskim

Wyniki wyborów na prezydenta w Toruniu

Od wczorajszego wieczora trwa liczenie głosów oddanych w wyborach samorządowych 7 kwietnia. Na godz. 5.10 w poniedziałek policzono dane 101 ze 124 komisji obwodowych w Toruniu, co stanowiło 81,45 proc. wszystkich komisji. Wszystko wskazuje na to, że w niedzielę nie udało się rozstrzygnąć, kto w nowej kadencji zasiądzie w fotelu prezydenta. Kandydatów było aż ośmiu, ale najpoważniejsi z nich to Michał Zaleski, który tę funkcję sprawował nieprzerwanie od 2002 roku oraz Paweł Gulewski z Koalicji Obywatelskiej, wcześniej wiceprezydent Torunia.