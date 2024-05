Które sklepy będą otwarte w długi weekend? Co z 1,2 i 3 maja?

Wyjątkowo długa majówka 2024

Tegoroczna majówka z pewnością może być zaliczana do jednej z najdłuższych w historii. 1 maja przypada w środę a 3 maja w piątek. To sprawia, że wystarczy wziąć urlop w czwartek 2 maja, aby mieć aż 5 dni wolnego (licząc, że weekendy mamy zawsze wolne!). Osoby, które wzięły urlop 29 i 30 kwietnia miały łącznie aż 9 dni wolnego.

Sklepy w majówkę - jak będą otwarte od 1 do 3 maja?

Piękna pogoda zachęca nas do spędzania czasu na świeżym powietrzu, na spacerach - w szczególności po ostatnich kwietniowych chłodach. Nie zmienia to jednak faktu, że zakupy też trzeba zrobić! O ile kluczowe zapasy zostały zrobione przed 1 maja, o tyle w trakcie długiego weekendu może przydać się konieczność uzupełnienia asortymentu.

Najważniejsze jest to, że 1 maja oraz 3 maja są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Wtedy też z zasady obowiązuje zakaz handlu . Nie jest on jednak pełny.

Wyjątki od zakazu handlu

Osobista sprzedaż a otwarte sklepy

Jeśli w sklepie właściciel sprzedaje osobiście, mogą one być otwarte. Wielu właścicieli sklepów osiedlowych lub tych opartych na franczyzie decyduje się na otwieranie sklepu w święta, gdyż mają wtedy zdecydowanie wyższe obroty. Dotyczy to takich sieci sklepów opartych na franczyzie, jak np:

1 maja, 3 maja, a także 5 maja (niedziela) warto zajrzeć do tych sklepów, jeśli musimy coś kupić. Tak samo warto udać się do nieco już zapomnianych przez nas sklepów osiedlowych, które nie są przypisane do konkretnych sieciówek.