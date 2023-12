Kuba zginął na drodze w Czarnowie. Co dalej z kierowcą, który go potrącił? Nowe informacje z prokuratury

Do tej tragedii na drodze krajowej nr 80 pod Toruniem doszło 9 października br. wcześnie rano. Przed godziną 6.00 piętnastoletni Jakub Karpiński szedł tędy na przystanek autobusowy. Dojechać zamierzał, jak zwykle, do szkoły. Był uczniem Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Toruniu. Nigdy już na lekcje nie dotrze...

We wtorek (12 grudnia) Grzegorz D., kierowca autobusu MZK w Toruniu, usłyszał w prokuraturze zarzuty spowodowania wypadku śmiertelnego na pasach przy ul. Dziewulskiego. Nie przyznaje się do winy.…

Prokurator: - Kierowca na razie bez zarzutów. Prawo jazdy nie zostało mu zatrzymane

35-letni kierowca volkswagena nie jest na razie osobą formalnie podejrzaną. Dotąd nie przedstawiono mu żadnych zarzutów. Takie najprawdopodobniej usłyszy w przyszłości, ale jak dokładnie one będą brzmiały, jeszcze się waży. Na obecnym etapie śledczy musza zbadać, czy jedynym sprawcą wypadku jest kierowca, czy też ktoś do zdarzenia się przyczynił (inny uczestnik ruchu drogowego, zmotoryzowany lub pieszy).

-5 grudnia prokurator powołał do sprawy biegłego z dziedziny rekonstrukcji wypadków drogowych (to biegły sądowy z Bydgoszczy, z tzw. listy, a nie z KWP - przyp.red.). Oczekujemy, że przygotuje on opinię, w której określi mechanizm przebiegu wypadku (tor pojazdu, tor poruszania się pieszego), prędkość samochodu, pozycje innych uczestników ruchu drogowego. W opinii powinien też wskazać, czy i kto do wypadku się przyczynił - mówi prokurator rejonowy Marcin Licznerski.

Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<<

Kierowcy nie zostało zatrzymane prawo jazdy. Nie był on również dotąd przesłuchiwany w prokuraturze. Przyjdzie na to czas pod koniec postępowania śledczych. Wtedy, gdy dysponujący wspomniana ekspertyzą biegłego śledczy będą mieli pełniejszą wiedzę na temat przebiegu i przyczyn wypadku. -Liczymy, że biegły przygotuje opinię w ciągu miesiąca - dodaje prokurator.