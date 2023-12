Toruń. Do więzienia za śmierć psa Bobika! To ostateczny wyrok dla Pawła A. za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem

Nie leczył go, zagłodził i w ten sposób doprowadził psa Bobika do śmierci

Jak zaznaczył sędzia, tylko opiekun psa mógł podjąć te wszystkie czynności, do których był zobligowany, i o których wiedział, ale od pewnego momentu, z przyczyn w zasadzie nieznanych, tego nie zrobił. - Ta sytuacja trwała bardzo długo, i jak się wydaje, można było podjąć takie działania. Jeśli oskarżony nie był w stanie tej opieki zapewnić, pies mógł być przekazany albo do właściwego miejsca, czyli do schroniskach, albo do kogoś z grona osób, które znał, które zadeklarowały chęć pomocy. Tego też oskarżony nie zrobił - mówił sędzia Michałowski.