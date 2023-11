Kujawsko-Pomorskie. Dom zły w Szabdzie. Maja uciszona na śmierć... "Rodzice zaklejali jej buzię taśmą"

Aby 3-letnia Maja nie krzyczała, rodzice zaklejali jej buzię taśmą. Matka podawała jej niedozwolone leki, które ostatecznie ją zabiły. Ale w domu w Szabdzie pod Brodnicą cierpiała cała gromadka dzieci - dowodzi prokuratura.

Tragedia 3-letniej Mai

23 czerwca 2022 roku remontujący pusty już wtedy dom w Szabdzie pod Brodnicą dekarze dokonali makabrycznego odkrycia. W dziecięcym łóżeczku zawinięte w dywan, leżały zwłoki małej dziewczynki. Gniły. Śmierdziały. Potem okazało się, że ciało trzyletniej Majeczki leżało tutaj mniej więcej od 11 czerwca. Ciepło było...

O zabójstwo dziewczynki, dokonane w zamiarze ewentualnym, oskarżona została przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu jej matka - 28-letnia Paulina Ch. Miała przez kilka tygodni podawać dziewczynce leki niedozwolone w Polsce, mogące wywołać śpiączkę i zatrzymanie krążenia. Skutek swoich działań mogła przewidzieć - dowodzą śledczy. Zdjęcia z wnętrza domu złego w Szabdzie możecie obejrzeć >>>> TUTAJ <<<<

Ta młoda matka w sumie 6 dzieci oskarżona została jednak nie tylko o ten czyn. Śledczy zarzucają jej jeszcze, że - tak samo jak Bartosz Ch., ojciec dzieci - znęcała się na cała gromadką, zbezcześciła zwłoki Mai, a także znęcała nad zwierzętami. Zwłoki 3-letneij Mai odkryto w domu w Szabdzie pod Brodnicą 23 czerwca 2022 roku. Leżały zawinięte w dywan w dziecięcym łóżeczku. Za zabójstwo córki odpowiada Paulina Ch. Ojciec - Bartosz Ch. - za znęcanie się wspólnie z żoną nad wszystkimi dziećmi. Proces ruszył w Toruniu. Piotr Lampkowski/Grzegorz Olkowski Proces obojga rodziców w Sadzie Okręgowym w Toruniu 14 listopada. Odczytano akt oskarżenia i wyłączono jawność sprawy. Okoliczności i przebieg tego odtworzyć możemy zatem częściowo, w oparciu o ustalenia policji, prokuratury i dziennikarskie.

Mały, biały domek w Szabdzie. Jak wielkie cierpienie kryły te ściany?

Szabda to nieduża wieś w gminie Brodnica (kujawsko-pomorskie). Sklep, szkoła, przystanek autobusowy. Domy biedniejsze i bogatsze. To tutaj przez kilka lat mieszkali ci młodzi rodzice z coraz liczniejszą gromadką dzieci.

28-letnia obecnie Paulina i 35-letni Bartosz wynajmowali we wsi mały, biały domek. Kryty czarnym dachem, parterowy budynek i jego otoczenie robią całkiem sympatyczne wrażenie. Nasz fotoreporter, który pojawił się tutaj tuż po makabrycznym odkryciu, udokumentował zieleń, dmuchany basenik dla dzieci, drewniane zabawki dla nich na podwórzu i trampolinę. Wszystko opuszczone jakby na chwilę, jakby rodzina miała tutaj wrócić...

3-letnia Majeczka była jednym z pięciorga dzieci, które tutaj mieszkały. Szóste przyszło na świat na końcu tej makabrycznej historii. Paulina i Bartosz rodzinę utrzymywali w dużej mierze ze świadczeń i zasiłków - nie tylko "500 plus", ale i wsparcie systematycznie przyznawanego im na różne cele z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy. Mężczyzna jednak także pracował. Wszystko wskazuje na to, że jako rodzice małżonkowie sobie nie radzili - takie są ustalenia prokuratury. Tragicznym finałem była śmierć Majeczki. Jej zwłoki dekarze remontujący opuszczony już wtedy dom odkryli 23 czerwca 2022 roku. Gdzie wtedy byli rodzice? Wyjechali wraz z czwórką pozostałych dzieci 15 czerwca nad morze. Potem do Szabdy już nie wrócili- pojechali do Warszawy. Zwłoki 3-letneij Mai odkryto w domu w Szabdzie pod Brodnicą 23 czerwca 2022 roku. Leżały zawinięte w dywan w dziecięcym łóżeczku. Za zabójstwo córki odpowiada Paulina Ch. Ojciec - Bartosz Ch. - za znęcanie się wspólnie z żoną nad wszystkimi dziećmi. Proces ruszył w Toruniu. Piotr Lampkowski/Grzegorz Olkowski Według ustaleń śledczych, rodzice znęcali się nad wszystkim swoimi dziećmi: Marysią (6 lat), Zuzią (5 lat), Maja (3 lata) i najmłodszymi chłopcami - Mikołajem i Bartusiem.

Bili, unieruchamiali, zaklejali usta taśmą... A Majeczka umierała na raty

O czym mówi akt oskarżenia, który prokurator Anna Markuszewska-Wolfram odczytała 14 listopada w toruńskim sądzie?

Paulina i Bartosz Ch. oskarżeni są o to, że wspólnie znęcali się nad dziećmi. Bili jej po całym ciele, unieruchamiali w łóżeczkach i fotelikach dziecięcych, a także zamykali w pokojach. W domu nie utrzymywali porządku: śmieci nie wyrzucali tak długo, aż zgniły.

Aby nie słyszeć krzyku i płaczu Majeczki, zaklejali jej usta taśmą klejącą. Po śmierci dziewczynki natomiast zmusili pozostałe dzieci do przebywania z rozkładającymi się zwłokami siostry. Jak długo? Od 11 czerwca (przyjęty moment zgonu) do 15 czerwca, kiedy wyjechali na wakacje. W białym domku w Szabdzie małżonkowie zostawili nie tylko zwłoki Mai. Bez wody i pokarmu zostawili tutaj też dwa szynszyle. Zwierzęta padły. Stąd kolejny zarzut przestępstwa dla obojga - znęcania się nad zwierzętami. Sama matka natomiast oskarżona jest o to, że przez kilka tygodni - od maja do 11 czerwca 2022 roku - doprowadziła do śmierci Mai. W ten sposób, że podawała jej niedozwolone w Polsce leki, mogące powodować śpiączkę i zatrzymanie krążenia. To właśnie w ten sposób - na raty - dziewczynka uciszona została na zawsze. Zwłoki 3-letneij Mai odkryto w domu w Szabdzie pod Brodnicą 23 czerwca 2022 roku. Leżały zawinięte w dywan w dziecięcym łóżeczku. Za zabójstwo córki odpowiada Paulina Ch. Ojciec - Bartosz Ch. - za znęcanie się wspólnie z żoną nad wszystkimi dziećmi. Proces ruszył w Toruniu. Piotr Lampkowski/Grzegorz Olkowski Zarzut zabójstwa dokonanego w zamiarze ewentualnym zakłada, że Paulina Ch. nie tylko mogła przewidzieć skutki swoich działań, ale - więcej - liczyła się z nimi. O jakie lekarstwa chodziło? Nieoficjalnie mówi się o środkach działających uspokajająco i nasennie.

Matka w areszcie, ojciec na wolności. Dzieci w rodzinie zastępczej

Rozpoczęty 14 listopada br. w Sądzie Okręgowym w Toruniu proces toczyć się będzie z wyłączoną jawnością, jak piszemy na wstępie. Być może zatem nigdy opinia publiczna nie pozna szczegółów dramatu, motywacji, linii obrony oskarżonych - niezależnie od tego, jakim finałem proces się zakończy. Wyrok będzie jawny, jak każdy. Sąd znów jednak może utajnić nawet ustne motywy orzeczenia. Zwłoki 3-letneij Mai odkryto w domu w Szabdzie pod Brodnicą 23 czerwca 2022 roku. Leżały zawinięte w dywan w dziecięcym łóżeczku. Za zabójstwo córki odpowiada Paulina Ch. Ojciec - Bartosz Ch. - za znęcanie się wspólnie z żoną nad wszystkimi dziećmi. Proces ruszył w Toruniu. Piotr Lampkowski/Grzegorz Olkowski Jak dowiedziały się "Nowości", w tle tej zbrodni i rodzinnego dramatu nie ma jakiejś choroby psychicznej. - Paulina Ch. w toku śledztwa Prokuratury Okręgowej w Toruniu była poddana jednozrazowemu badaniu sądowo – psychiatrycznemu i psychologicznemu. Biegli nie stwierdzili wyłączenia bądź ograniczenia poczytalności w czasie popełnienia zarzucanych jej czynów - przekazał nam prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik toruńskich śledczych. Dopytywany o ewentualne zaburzenia depresyjne, związane np. z ciążą czy połogiem, odpowiedział: "O innych aspektach jej stanu zdrowia nie mogę informować".

Dodajmy, że na etapie śledztwa Paulina Ch. przyznała się tylko do znęcania się nad zwierzętami. Bartosz Ch. kwestionuje jakąkolwiek swoją winę. Kobiecie grozi dożywocie, a mężczyźnie - do 8 lat więzienia. Zwłoki 3-letneij Mai odkryto w domu w Szabdzie pod Brodnicą 23 czerwca 2022 roku. Leżały zawinięte w dywan w dziecięcym łóżeczku. Za zabójstwo córki odpowiada Paulina Ch. Ojciec - Bartosz Ch. - za znęcanie się wspólnie z żoną nad wszystkimi dziećmi. Proces ruszył w Toruniu. Piotr Lampkowski/Grzegorz Olkowski We wtorek (14 listopada) w sądzie pojawili się obaj oskarżeni rodzic. Matka została doprowadzona przez policję. Jest tymczasowo aresztowana. Przywieziono ją do Torunia z zakładu karnego w Grudziądzu. Ojciec natomiast przyszedł do sądu bez asysty - odpowiada z wolnej stopy.

Co się stało z dziećmi? Mediom przekazano tylko tyle, że wszystkie trafiły do rodziny zastępczej.

Rodzina pod opieka GOPS-u. Tylko co to była za "opieka"?

Rodzina Ch. przez długi czas znajdowała się pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy (od 2019 roku). Nie tylko z racji wielodzietności i kondycji finansowej korzystała regularnie z zasiłków i innych form wsparcia materialnego. Objęta miała być też pracą socjalną. Czy pracownicy socjalni mieli szansę odkryć dramat malutkiej Mai i zapobiec tragedii? Oceniać ciężko. Wyniki kontroli doraźnej wojewody, przeprowadzonej po ujawnieniu dramatu w GOPS-ie były jednak złe. Zwłoki 3-letneij Mai odkryto w domu w Szabdzie pod Brodnicą 23 czerwca 2022 roku. Leżały zawinięte w dywan w dziecięcym łóżeczku. Za zabójstwo córki odpowiada Paulina Ch. Ojciec - Bartosz Ch. - za znęcanie się wspólnie z żoną nad wszystkimi dziećmi. Proces ruszył w Toruniu. Piotr Lampkowski/Grzegorz Olkowski Najwięcej zastrzeżeń kontrolerzy mieli do pracy socjalnej z rodziną. Wytknęli pracownikom socjalnym lakoniczne i mechaniczne adnotacje w wywiadach środowiskowych. Więcej - stwierdzili, że w sumie to "brak jest jakikolwiek dokumentów potwierdzających, iż praca socjalna z rodziną była prowadzona".

W wywiadach pracownicy GOPS-u "zawsze umieszczali informację, że pani (tu: nazwisko matki) nie zgłasza żadnych problemów". Sygnalizowali jakieś wydarzenia w tychże wywiadach, ale nie wskazywali na żadne szczegóły czy efekty przeprowadzonych rozmów lub działań. Ba, inspektorzy odkryli przynajmniej jeden przypadek ewidentnej fikcji: wywiad przeprowadzono w ośrodku, a opisano go tak, jakby odbył się w domu państwa Ch.

Jedna ciąża za drugą i zasiłki na leki. GOPS pieniądze dawał, ale asystenta nie zaproponował

"W kolejnych wywiadach, pomimo regularnie przyznawanych zasiłków celowych na zakup leków, nie aktualizowano informacji o sytuacji zdrowotnej rodziny, poza krótka wzmianką, że została ona ustalona" - czytamy w raporcie pokontrolnym. Zwłoki 3-letneij Mai odkryto w domu w Szabdzie pod Brodnicą 23 czerwca 2022 roku. Leżały zawinięte w dywan w dziecięcym łóżeczku. Za zabójstwo córki odpowiada Paulina Ch. Ojciec - Bartosz Ch. - za znęcanie się wspólnie z żoną nad wszystkimi dziećmi. Proces ruszył w Toruniu. Piotr Lampkowski/Grzegorz Olkowski Z dokumentacji GOPS-u nie wynikało, dla kogo i na co mają być kupowane leki za przyznane pieniądze. Brakowało recept z wyceną medykamentów. Kolejne ciąże Pauliny Ch. były odnotowywane, ale w dokumentach GOPS-u "brak informacji o pracy socjalnej prowadzonej przez pracownika w zakresie zagrożenia zdrowotnego kobiety na skutek kolejnych ciąż, które - jak wynika z informacji medialnych - kończyły się poprzez zabiegi cesarskiego cięcia" - odnotowali kontrolerzy wojewody.

Zdjęcia z wnętrza domu złego w Szabdzie możecie obejrzeć >>>> TUTAJ <<<< Uwadze kontrolerów nie umknęło to, że Paulina Ch. jako bezrobotna kobieta rodząca kolejne dzieci, potrzebowała ewidentnie szczególnego wsparcia. Pod opieką miała wszak liczną gromadkę dzieci. Z jej mężem, ojcem dzieci, pracownikom socjalnymi nigdy przez te kilka lat nie udało się w domu porozmawiać, bo go nie było - "prawdopodobnie z uwagi na jego pobyt w pracy". Tym samym też pracownicy GOPS-u nie byli stanie poczynić żadnych obserwacji w zakresie relacji panujących między małżonkami, a także między ojcem a dziećmi. Zwłoki 3-letneij Mai odkryto w domu w Szabdzie pod Brodnicą 23 czerwca 2022 roku. Leżały zawinięte w dywan w dziecięcym łóżeczku. Za zabójstwo córki odpowiada Paulina Ch. Ojciec - Bartosz Ch. - za znęcanie się wspólnie z żoną nad wszystkimi dziećmi. Proces ruszył w Toruniu. Piotr Lampkowski/Grzegorz Olkowski Jak odnotowali inspektorzy, pomimo podstaw do przyznania takiej formy wsparcia, "pracownik socjalny nie zaproponował rodzinie usług asystenta rodziny".

"Pomoc wyłącznie finansowa" - tak podsumowano kontrolę

Protokół pokontrolny w GOPS-ie kończy następujące stwierdzenie: "Ośrodek nieprawidłowo realizował zadania zapisane w ustawie o pomocy społecznej w zakresie prowadzenia i dokumentacji pracy socjalnej oraz rozeznawania potrzeb rodziny. Zakres udzielanej pomocy wzbudził zastrzeżenia w związku z ograniczeniem jej wyłącznie do pomocy finansowej; natomiast brak jakichkolwiek dokumentów potwierdzających prowadzenie pracy socjalnej świadczy o jej braku lub też o tym, że prowadzona była w bardzo ograniczonym wymiarze i sprowadzała się jedynie do krótkich rozmów, celem ustalenia podstawowych informacji na temat sytuacji rodziny".

Wszystkie cytaty pochodzą z protokołu pokontrolnego. Jego treść opublikowana została BIP-ie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu wojewódzkiego. Kontrola została przeprowadzona w obecności kierowniczki GOPS-u.