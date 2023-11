Kujawsko-Pomorskie. Pierwszy miesiąc bez śmierci w pracy! Były obcięte palce, złamane ręce...

Niestety, październik bezwypadkowym miesiącem jednak nie było. Inspekcji pracy zgłoszono 11 takich zdarzeń, a było wśród nich 6 wypadków ciężkich i 2 zbiorowe. Co się wydarzyło?

Od początku 2023 roku Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Kujawsko-Pomorskiem zgłoszono już 133 wypadki przy pracy. Az 32 pracowników nigdy nie wróciło z pracy do domu - zmarli. Jakimś optymistycznym sygnałem tej jesieni jest fakt, że w październiku PIP nie zgłoszono żadnego śmiertelnego wypadku. To jedyny, jak dotąd, taki miesiąc w bieżącym roku.

Wypadki w Bydgoszczy i Włocławku: złamane kości i uszkodzone oko

Do poważnego wypadku doszło między innymi w Bydgoszczy. 18 października pracodawca zawiadomił inspektora pracy o zdarzeniu, do którego doszło sześć dni wcześniej, godziny 10.00. Wypadkowi uległ pracownik zakładu poboru, uzdatniania i dostarczania wody. Z opisu PIP wynika, że powodem dramatu mogło być wyjątkowo źle pojęte "usprawnianie" pracowniczego sprzętu.

-W warsztacie obsługi pojazdów poszkodowany obsługiwał 10-litrowy opryskiwacz ogrodowy. Pojemnik został przerobiony w taki sposób, że zamiast ręcznej pompki do wytwarzania ciśnienia zastosowano przewód podłączony do kompresora - opisuje inspekcja pracy.

W pewnym momencie doszło do rozerwania pojemnika. Odłamki plastikowego zbiornika uderzyły mężczyznę w lewą rękę. Wynikiem były liczne złamania kości palców, śródręcza i przedramienia.

Poważny skutkach wypadek wydarzył się także 21 października we Włocławku. Zgłosiła go inspekcji pracy policja. Do dramatu doszło 40 minut po północy, w zakładzie produkcji przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych.

-Pracownik ciął metalową rurę przy użyciu pilarki tarczowej. Podczas pracy stalowy odprysk uderzył mężczyznę w lewe oko, powodując uraz gałki ocznej - podaje PIP.