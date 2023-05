Kujawsko-Pomorskie: Tanie domy do kupienia w regionie. Sprawdź, czy są okazje! Oto szczegóły!

Tanie domy do remontu w Kujawsko-Pomorskiem 2023

Wysokie stopy i inflacja spowodowały utrudniony dostęp do kredytów hipotecznych. Polacy obecnie rzadziej korzystają z takich form finansowania zakupu nieruchomości. Są osoby, które wcześniej planowały zakup domu na kredyt, obecnie jednak nie mają zdolności kredytowej.

W takich przypadkach można zdecydować się na wynajem lub zakup okazyjny nieruchomości do remontu. To oczywiście także wiąże się z pewnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku, gdy ktoś posiada podstawowe zdolności z zakresu budownictwa może mieć dodatkową motywację, by zainwestować w taką nieruchomość, która wymaga remontu.

Jakie domy do remontu są dostępne w niskich cenach w województwie kujawsko-pomorskim? Jak wygląda ich stan? Gdzie są zlokalizowane? Ile trzeba na nie wydać? Sprawdźcie szczegóły w naszej galerii.