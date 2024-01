Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy i mieszkania z licytacji od komornika. Już od 45 tys. zł! (Styczeń 2024 rok)

Komornik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2024 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Żninie odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mickiewicza 45/3 w Żninie.Opis nieruchomości:Lokal o powierzchni użytkowej 45,10 m2 położony na pierwszym piętrze budynku wielorodzinnego wybudowanego w 1965 r. w technologii tradycyjnej wraz z udziałem 702/5662 części w nieruchomości wspólnej na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 6,70 m2 oraz garaż o powierzchni 22,90 m2. Mieszkanie w średnim stanie technicznym oraz dobrym standardzie składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, korytarza.Suma oszacowania wynosi 199 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 149 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 19 900,00 zł.

