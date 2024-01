Toruń. Więzienie dla alimenciarza! Ma ponad 110 tys. długu alimentacyjnego. Problem w kraju i regionie rośnie

Pan P. z Torunia od 2012 roku powinien płacić po 700 zł alimentów na córkę i od 2013 roku - po 500 zł na syna. Sam zgodził się na takie kwoty zawierając ugodę sądową z matką dzieci. Był i jest zdolny do pracy zawodowej - jest sprawny, nie choruje, ma kwalifikacje. Jego uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów to wynik "negatywnego nastawienia" - jak to oględnie określił sąd.

Nie płacił na syna i córkę latami. Ponad 110 tysięcy zł długu alimentacyjnego

Sprawą zajmował się II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Toruniu. Jak odnotowano w aktach, pan P. na syna i córkę nie łożył od lat. Dochód w tej rodzinie był na tyle niski, że kwalifikowała się do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. To państwo zatem przejęło obowiązek alimentowania dzieci pana P.

Tym razem ten ojciec stanął przed sądem oskarżony o uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego w okresach od 2020 do 2022 roku (wobec córki) i od 2021 do 2022 (wobec syna). Winę jego uznano, nie znajdując podstaw do tego, by z czegokolwiek mężczyznę rozgrzeszać.