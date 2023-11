Kujawsko-pomorskie: w ramach protestu zablokowali drogę krajową nr 80 w Czarnowie

Tragedia na drodze w Czarnowie

Do dramatycznego wypadku w Czarnowie w gminie Zławieś Wielka doszło 9 października, przed 6 rano. 15-letni Kuba szedł na przystanek, z którego autobusem miał dojechać do Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Toruniu, którego był uczniem. Po drodze potrącił go 35-latek, jadący osobowym volkswagenem. Chłopiec zginął na miejscu. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód.