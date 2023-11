Kujawsko-Pomorskie: Trasa Toruń - Bydgoszcz zablokowana. Dzisiaj protest na DK 80!

Protest w Czarnowie po śmierci 15-letniego Kuby

Protest to pokłosie tragicznego wypadku, do którego doszło w Czarnowie 9 października. Przed godz. 6 rano 35-latek jadący volkswagenem potrącił idącego na przystanek Kubę. 15-latek jechał do Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Toruniu, którego był uczniem. Zderzenia z samochodem nie przeżył.