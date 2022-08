Kultowy znaczek ukraiński robi furorę w Toruniu! "Rosyjski okręcie wojenny..." Można go wylicytować Małgorzata Oberlan

"Russkij wojennyj korabl..." - kultowe znaczki pokazujące obronę Wyspy Węży będzie można wylicytować dzięki Tatianie Dembskiej z Torunia. Zainteresowanie już jest wielkie, bo to prawdziwy rarytas. Pieniądze z licytacji przeznaczone zostaną na pomoc Ukrainie. fb Zobacz galerię (5 zdjęć)

Ukraiński znaczek pocztowy z napisem "Russkij wojennyj korabl..." to już filatelistyczny rarytas. Stał się symbolem odwagi żołnierzy z Wyspy Węży. Nie ma go w regularnej sprzedaży, a w internecie osiąga zawrotne ceny. Trafił do Torunia za sprawą Tatiany Dembskiej i można go wylicytować - w szczytnym celu.