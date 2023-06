Kurs na stewardessę w Toruniu. Tak toruńskiej szkole uczyli się o pracy w chmurach

Podczas zajęć uczennice i uczniowie dowiedzieli się się m.in. jakie wymagania należy spełnić, aby zostać stewardesą czy stewardem linii lotniczych, jak wygląda grafik pracy personelu pokładowego oraz na czym polega praca na pokładzie samolotu.

- Praca stewardessy to nie tylko podróżowanie i poznawanie świata. To przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo na pokładzie. Czasami możemy usłyszeć, że stewardessa to podniebna kelnerka - to ogromnie szkodliwe sformułowanie, bo stewardessy nie są od podawania kawy i herbaty, tylko od zapewnienia bezpieczeństwa - zwraca uwagę Radosław Szafranowicz-Małozięć z firmy szkoleniowej Kadry Turystyki, prowadzący zajęcia.