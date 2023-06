Marta Iwicka: "Tapicerowanie daje większą satysfakcję niż praca w biurze"

Skąd wzięła się pasja tapicerowania u Marty Iwickiej?

- Zaczęło się od śmierci mojej babci - przyznaje instruktorka. - Został po niej "kultowy" fotel. Postanowiłam go odnowić. Przyznaję, że wyszło mi średnio, ale jakoś tam wyglądał. To było w 2017 roku. Zachęcona zapisałam się na dwudniowe warsztaty do mistrza tapicerstwa, na nich odnowiłam kolejny fotel i tak już wsiąknęłam w tę tapicerkę. Zaczęłam próbować sama, najpierw w domu, potem wynajęłam pierwsze pomieszczenie warsztatowe przy Młynie Wiedzy, potem przeniosłam się do Tofamy, gdzie zajmowałam lokal z kolegą, który zajmował się stolarką. Prowadziłam tam działalność do zeszłego roku, obecnie skupiam się na prowadzeniu warsztatów i przeprowadzam renowacje na indywidualne zamówienia. Stare meble wracają do łask, więc zamówień nie brakuje.