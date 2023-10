Latanie ma we krwi. 16-letni Kacper swoją przyszłości widzi na niebie

Kacper Chróścielewski tylko na pozór jest zwykłym nastolatkiem. Ani jego historia, ani to co robi na co dzień do zwykłych nie należą. Chłopak nie chodzi to typowego liceum, jak inni. Jego pasje też są raczej niszowe. A i wspomnienia z dzieciństwa ma nietuzinkowe. Już jako kilkumiesięczny niemowlak wraz z tatą regularnie przyjeżdżał na toruńskie lotnisko. Kiedy miał 4 lata poleciał w swój pierwszy lot szybowcem. Potem fascynacja lataniem tylko przybierała na sile. Dziś Kacper kończy kurs szybowcowy, wkrótce dostanie licencję. Przymierza się też do zdobycia uprawnień pilota samolotów silnikowych. To pierwszy krok do tego, by w przyszłości latać nawet odrzutowcem.

- To nie jest moja fanaberia, ja z lataniem wiążę całą swoją przyszłość. Chcę to robić zawodowo i z tego żyć - z przekonaniem w głosie mówi Kacper Chróścielewski. - Mam świadomość, że moje marzenia i plany mają swoją cenę, że to wszystko bardzo dużo kosztuje. Czy mam jednak pozwolić, by brak kasy to przekreślił? Nie pozwolę na to. I w sumie jestem szczęściarzem, bo mało kto w moim wieku ma pojęcie, co chce robić w życiu. Ja nie tylko to wiem, ja jestem tego pewien.