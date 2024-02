Leymah Gbowee w Toruniu. Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla wygłosi specjalny wykład.

Leymah Gbowee otrzymała pokojową nagrodę Nobla w 2011 roku za pracę nad zaprowadzeniem pokoju w Liberii. Działaczka przyjechała do Torunia, by wygłosić specjalny wykład i wesprzeć kobiety.

Głos odważnych kobiet w Toruniu

Marszałek województwa, Piotr Całbecki, przyjął w Toruniu noblistkę – Leymah Gbowee. To ważne wydarzenie dla całej społeczności, zwłaszcza kobiet, ponieważ rok 2024 został nazwany w Kujawsko-Pomorskiem rokiem odważnych kobiet. – Otwieramy rok odważnych kobiet w naszym województwie, tworzą ten region od wielu lat. Odważna kobieta to nie rewolucjonistka, ale to osoba, która zmienia świat na lepszy – podkreślał Piotr Całbecki. Noblistka przyjechała do Torunia w ramach Nowych Obrotów, czyli festiwalu zwieńczającego obchody roku kopernikańskiego. Nowe obroty dotykają nowych rewolucji, podkreślają organizatorzy. Do naszego regionu przyjechały postacie ze świata nauki, by znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące współczesności.

Jedną z gościni jest właśnie Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla. Leymah Gbowee jest aktywistką na rzecz praw kobiet i matką ośmiorga dzieci. Ruch kobiecy, któremu przewodziła, odegrał kluczową rolę w zakończeniu wojny domowej w Liberii w 2003 roku. Dzisiejszy wykład pt. „Uwalniając pasję, twórczość i inteligencję dziewcząt” zostanie wygłoszony w Dworze Artusa.

– Jestem pierwszy raz w Polsce. Moja przygoda z Polską rozpoczęła się od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Kiedy wybuchła wojna, mogłam liczyć na polskiego ducha solidaryzmu – mówiła Leymah Gbowee. – Udało się bezpiecznie przetransportować moje studentki z Ukrainy do Gdańska, także dzięki pomocy Lecha Wałęsy.

Laureatka Nobla o rewolucji

Gbowee podkreśliła, że rewolucja ma różne oblicze, ale nigdy jej podstawą nie powinna być walka o jakąkolwiek ideę. Głos Leymah Gbowee jest ważny dla społeczności kobiecej. Jest to głos wsparcia i motywacja do aktywizacji. Działania noblistki przyczyniają się do tego, że wiele kobiet na całym świecie zdobywa odwagę do tego, by zrobić coś więcej nie tylko dla swoich najbliższych, ale także siebie i tych, którzy są nieco dalej. Niezależnie od tego, czy jest to kobieta czarnoskóra, starsza, młoda, nastoletnia… Każde działanie jest tak samo ważne.

– Każdy region, w którym jestem, jest pełen kobiet odważnych. Jeśli polskie kobiety chcą się rozwijać, okazywać swoje uczucia, sprawować funkcje publiczne… Każda z nich jest odważna. Warto pamiętać, by wychodzić poza granice, także na arenie międzynarodowej – mówiła Gbowee. – Podejrzewam, że podobnie jak ja, tak samo polskie kobiety mają prawo być wolne.

Ważne osobowości

Warto zaznaczyć, że oprócz Leymah Gbowee do Torunia przyjechali także związany z Uniwersytetem Harvarda amerykańsko-izraelski astrofizyk teoretyczny Avi Loeb, który wygłosi wykład w ramach festiwalu w niedzielę. Wykład nosi nazwę „Następna Rewolucja Kopernikańska”. Można więc spodziewać się wątku toruńskiego i tego, co wszystkim kojarzy się z Kopernikiem – planet, gwiazd, galaktyk… W Toruniu zagościła także dr Mary A. Voytek z NASA (amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej), amerykańska astrobiolożka, która wygłosiła wykład o poszukiwaniu życia we wszechświecie.

