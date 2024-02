Toruń. Fundacja KOT ratuje koty po wypadkach i bezdomniaki już prawie 20 lat! Szuka wolonatariuszy, domów adopcyjnych i prosi o wsparcie

Światowy Dzień Kota i fundacja w Toruniu

17 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kota. To dobra okazja, by przypomnieć, że w Toruniu działa Fundacja KOT. Od 2005 roku, a więc już blisko od dwudziestu lat, otacza opieką najbardziej potrzebujące pomocy mruczki. Ratuje, leczy i rehabilituje koty po wypadkach, niechciane i schorowane, a także sterylizuje bezdomne koty bytujące na wolności, by ograniczyć ich populację.