Lipno. Ponad 1 mln zł zapłaci szpital za błąd przy porodzie! Dziecko głęboko niepełnosprawne: nie siedzi, nie mówi, nie widzi

Błąd przy porodzie w szpitalu w Lipnie

Rodząca miała 17 lat. Poród jak z horroru

Toruń. Dodzwonienie się do rejestracji na Bielanach to cud – informują mieszkańcy

Głęboko niepełnosprawne dziecko i długie lata walki o zapłatę od szpitala

Wyrok Sąd Okręgowy we Włocławku ogłosił w grudniu 2023 roku. Nie jest on jeszcze prawomocny, ale dalszy bój "idzie już o oboczności". - Szpital, jak wspomniałam, nie wniósł apelacji. Uczyniło to PZU, ale jedynie w części dotyczącej okresu liczenia odsetek - mówi adwokat Ewa Piróg-Wolska.

Ile dokładnie zapłacić ma szpital w Lipnie i jego ubezpieczyciel? Ponad milion!

Sąd przyznał w wyroku po pierwsze 900 tys. zł zadośćuczynienia, ale z odsetkami liczonymi od 2015 roku, co już znacząco podwyższa tę sumę. Do tego przyznano 1 tys. 756 zł odszkodowania, tez z odsetkami oraz - to ważne - 5 tys. zł comiesięcznej renty dla dziewczynki. I to do spłaty od 2015 roku, znów z odsetkami.