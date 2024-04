"Lokomotywa" z Torunia ma szczególną ofertą dla dzieci z niepełnosprawnościami

"Lokomotywa" z Torunia: tu znajdą wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami

- Miałyśmy wielkie szczęście trafić na bardzo zaangażowaną kadrę, dzięki temu każde zajęcia w naszej placówce dostosowane są dwojako: do indywidualnych potrzeb dziecka, ale także do grupy, na podstawie występujących w niej relacji. W naszym stałym zespole posiadamy psychologa, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, terapeutów dzieci z autyzmem i wielu innych spoza placówki - mówi wicedyrektor "Lokomotywy" Kornelia Stogowska.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Lokomotywa" funkcjonuje na bazie doświadczeń zebranych przez lata przez pracujące tu osoby. Wcześniej funkcjonowały w organizacji procesu edukacyjno-terapeutycznego w wielu placówkach. Myślały o tym, co by zmienić, przeorganizować, ulepszyć, efektem tego jest "Lokomotywa"

To ona i dyrektor Agnieszka Rodziewicz były inicjatorkami powstania placówki przy Mickiewicza.

- To, co nas na pewno wyróżnia, to co miesięczne wycieczki i wyjścia z dziećmi. Żadne zajęcia w przedszkolu nie są w stanie nauczyć dzieci odpowiednich wzorców zachowań. Chodzi o doświadczanie sytuacji życiowych w naturalnym środowisku. Pozwalają one na poznanie zachowań społecznie akceptowalnych w poszczególnych miejscach (np. teatr, kino, zoo), a przy okazji są przyjemna formą spęczania czasu. Raz w miesiącu zapraszamy też gości. Odwiedzają nas aktorzy, lekarze, a nawet prawdziwi rycerze. Prócz realizowania terapeutycznych zaleceń, na których zwykle skupiają się placówki realizujące kształcenie specjalne, my postanowiłyśmy pójść także w stronę rozwijania zainteresowań i zdolności dzieci. Jeśli ktoś poddaje tę informację w wątpliwość wystarczy odwiedzić nasz profil w mediach społecznościowych, żeby zobaczyć, że nasi uczniowie zostają już laureatami konkursów - podkreśla Agnieszka Rodziewicz.