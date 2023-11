Lubicz Górny: cały weekend piłkarskich emocji. Będzie turniej bezdomnych i dla dzieci

Pod Toruniem odbędzie się turniej bezdomnych i uzależnionych

W sobotę o puchar zawalczy pięć drużyn: Monar Nowolipsk, Brat Albert z Wrocławia, Monar Dębowiec, Hostel Dębowiec i One Passion One Love z Torunia. - Zawodnikami są osoby uzależnione w trakcie terapii lub takie, które już zakończyły leczenie w ośrodkach - wyjaśnia Wiera Piasta ze Stowarzyszenia One Passion One Love, współorganizator wydarzenia.