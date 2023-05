Majowa Rowerowa Masa Krytyczna przejechała przez Toruń

Rowerowa Masa Krytyczna

Rower najlepszym środkiem transportu

Jednym z zadań imprezy jest promowanie roweru jako świetnego środka transportu i rekreacji. W ostatnim czasie z uwagi na remonty dróg rower często jest też najszybszym środkiem transportu po zatłoczonym mieście.

Jak mówią organizatorzy jazda na rowerze to przyjemność i dbanie o dobrą kondycję. Jego wszechstronne zastosowanie sprawia, że możemy z niego korzystać na co dzień i od święta jadąc do szkoły, pracy czy na wycieczkę. Korzystając z roweru dbasz nie tylko o domowy budżet, ale także o środowisko.