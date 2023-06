Marsz dla wolnej Białorusi przejdzie przez starówkę w Toruniu

Marsz Wolnej Białorusi rozpocznie się w sobotę 1 lipca o godzinie 15. Demonstranci pojawią się pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim w Toruniu.

- Marsz Wolnej Białorusi to najlepsza okazja do okazania wsparcia i gestu solidarności z Białorusinami, Podczas demonstracji głos zabiorą Białorusini dotknięci ciemiężeni przez tamtejszy reżim, planowany jest też występ białoruskiej wokalistki. Do udziału w niej zostali zaproszeni toruńscy radni oraz radni rad okręgów - mówi Hubert Maciejewski, współorganizator marszu. W przygotowaniach do demonstracji wspiera ich grupa "Bioałorusini Kujawsko-Pomorskie".