Toruń. Otwarto Dom Polsko-Ukraiński: "To miejsce dla wszystkich mieszkańców Torunia"

Tatiana Dembska wyjaśnia, że to miejsce ma m.in. pomóc uchodźcom w adaptacji w Polsce. - Będziemy prowadzić tu pomoc psychologiczną czy dotyczącą legalizacji pobytu i pracy. Postaramy się pomóc we wszystkim, co związane z życiem w nowym kraju - tłumaczy.

W Domu Polsko-Ukraińskim ma się odbywać wiele wydarzeń kulturalnych. - Planujemy warsztaty rękodzieła, wieczory filmowe czy stworzenie grupy grupy teatralnej. Zapraszamy tutaj wszystkich mieszkańców Torunia, nie tylko uchodźców - podkreśla prezes fundacji Dobra dla Dobra.