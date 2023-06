Toruń. To jednak wirus ptasiej grypy zabija koty. Jest stanowisko Głównego Inspektora Weterynarii

W ubiegłym tygodniu pytaliśmy w toruńskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt o tajemniczą chorobę kotów. Na szczęście tam nie dotarła. O żadnym przypadku w mieście i okolicach nie słyszał też Piotr Korpal, szef Toruńskiego Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt.

- Ja nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem w Toruniu, ale nikt też nie robił badań konkretnie pod tym kątem. Wiele chorób może dawać te same objawy. Na pewno trzeba być ostrożnym, nie karmić kotów mięsem niewiadomego pochodzenia. Nie pozwólmy im również samym takiego pożywienia zdobywać, nie wypuszczajmy ich na dwór - mówi Piotr Korpal. - Na razie, z tego jak zrozumiałem komunikat GIW, to nie ma dowodów, że choroba przenosi się inaczej niż przez spożycie przez kota mięsa zakażonego ptasią grypą. Zachowajmy więc ostrożność i nie lekceważmy objawów. Przy jakichkolwiek wątpliwościach udajmy się do weterynarza.