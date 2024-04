Masz taki banknot 10 zł? Te cenne banknoty 10 zł są warte prawdziwą fortunę. Koniecznie sprawdź, czy masz je w domu!

Kolekcjonowanie banknotów — skąd taka popularność? Polskie banknoty

Narodowy Bank Polski zajmuje się wypuszczaniem pieniędzy na rynek. Wśród podstawowych banknotów, jakie NBP musi drukować, znajduje się banknot o nominale 10 zł. Choć w przypadku banknotu o nominale 10 zł mówimy o prawie 147 milionach sztuk w obiegu, wśród nich mogą trafić się prawdziwe perełki. Inna sprawa, gdy spojrzymy np. na niezwykle wartościowe i rzadkie banknoty z PRL ! Są one wystawiane na aukcjach, a konkretnych nominałów z tamtego okresu często już nie ma zbyt wiele - w szczególności w dobrym stanie.

Niezwykle cenny banknot o nominale 10 zł - co tworzy te banknoty?

Autentyczność banknotów musi być bezsprzeczna. Mikrodruki, odpowiednia nitka zabezpieczająca czy też pas opalizujący to elementy banknotu wypuszczanego przez NBP, które łącznie stanowią o jego autentyczności. Tak samo istotne jest, aby wyraźny był wizerunek orła, naszego godła. Warto przy tym wspomnieć o tym, że są również tzw. zabezpieczenia utajone, które w praktyce widać dopiero wtedy, gdy przyjrzymy się banknotowi w świetle UV. Co istotne, zabezpieczenia utajone znajdziemy na każdym banknocie!

Wartość banknotu a seria i numer - współczesny banknot może być cenny. Od czego zależy wartość banknotów 10-cio złotowych?

Polskie banknoty obiegowe mają numery seryjne, które są szczególnie istotne, jeśli chcemy sprzedać za korzystną cenę obiegowe 10 zł. Bowiem to właśnie konkretne sekwencje cyfr oraz liter, które tworzą serię oraz numer banknotu wpływają na to, że dane polskie banknoty obiegowe są cenniejsze od innych pozornie podobnych. Im rzadsze, bardziej unikalne pieniądze mamy do zaoferowania, tym są cenniejsze.