Toruń. Rodzinne kibicowanie na Motoarenie. Tak dopingujcie Anioły w tym sezonie! [zdjęcia]

Kibice Apatora Toruń na Motoarenie

Tak to się zazwyczaj zaczyna. Na stadion żużlowy najpierw ojciec zabiera swojego syna, który po latach robi to samo ze swoimi dziećmi. Kto z Was tak miał? Na pewno wielu. Każdy mecz toruńskich Aniołów przyciąga na Motoarenę masę rodzin, bo czym byłaby toruńska drużyna żużlowa bez kibiców? Zobaczcie zresztą sami. W naszej galerii zebraliśmy najciekawsze zdjęcia z tego sezonu ligowego. Te, na których toruńscy kibice prezentują się całymi rodzinami.

Jaki ulgi i bilety dla najmłodszych kibiców?

Najpierw Wrocław, a potem z Krosnem na Motoarenie

Za nami sześć ligowych meczów, nie zawsze okraszonych okrzykami pełnymi radości. Co nas czekaw najbliższym czasie? Dzięki ostatniej wygranej For Nature Solutions Apator odsunął od siebie groźbę degradacji i jest także bardzo blisko zakwalifikowania do fazy play off. Trzymajmy kciuki!