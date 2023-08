Mieszkania od PKP za zaledwie 30 tysięcy złotych w regionie Kujawsko-Pomorskim. Zdecydowanie poniżej wartości rynkowej!

1.Kcynia, 3 pokoje, cena: 58 tys. zł.Adres: Dworcowa 10/4. A oto opis oferty podany przez PKP: "Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 47,30 m² składa się z trzech pokoi (8,70 m2, 17,4 m2, 10,0 m2), kuchni (8,0 m2) oraz przedpokoju (3,2 m2). Lokal posiada pomieszczenia przynależne, tj. pomieszczenie gospodarcze o pow. 8,40 m² usytuowane w piwnicy i pomieszczenie WC o pow. 0,70 m² w budynku gospodarczym. Nieruchomość wyposażona w instalację wodną i elektryczną, ogrzewana piecem kaflowym. Stolarka drzwiowa drewniana, okna drewniane i PCV, ściany tynk malowany, podłoga wylewka betonowa, deski oraz wykładzina PCV. Lokal w stanie do generalnego remontu".Osoba do kontaktu: Beata Solska, telefon 514-935-272.

PKP Nieruchomości wystawia w lipcu na sprzedaż mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem w naprawdę niskiej cenie. Np. kawalerkę z ceną 30 tys. zł lub trzypokojowe mieszkanie z ceną 50 tys. zł. Jak można kupić te lokale?

700 mieszkań od PKP do kupienia w Polsce. Także w Kujawsko-Pomorskiem

Naprawdę atrakcyjne ceny, zróżnicowane metraże i lokalizacje - to największe atuty mieszkań wystawianych na sprzedaż przez PKP S.A. W ofercie kolei znajduje cała się lista lokali, będących w zasobach spółki, a nie posiadających najemców. Obecnie w całej Polsce PKP wolnych mieszkań, gotowych do sprzedaży ma blisko 700. Najwięcej z nich znajduje się w województwach śląskim, dolnośląskim, mazowieckim i pomorskim. Są też jednak lokum w Kujawsko-Pomorskiem. Szczegóły i warunki przetargów znajdują się w zakładce "Przetargi - nieruchomości" na stronie www.pkp.pl. Przy każdej ofercie zainteresowani znajdą też kontakt telefoniczny do pracownika zajmującego się konkretnymi lokalami. SZCZEGÓŁOWE OFERTY TANICH MIESZKAŃ OD PKP MOŻNA SPRAWDZIĆ >>> TUTAJ <<<

Ceny mieszkań od PKP. Ile trzeba dać?

Ceny mieszkań są naprawdę konkurencyjne. Najtańsze mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem można nabyć za 30 tys. zł.

W lipcu najtańsze oferowane w regionie mieszkanie od PKP to kawalerka w Gniewkowie, w budynku położonym przez ul. Piasta. To pokój z kuchnią o powierzchni niecałych 20 mkw. Jest dostęp do WC i piwnica. Cały budynek robi niezłe wrażenie - to skromny, ale solidny dom z czerwonej cegły. Cena wywołania: 30 tys. zł.

50 tys. zł - to natomiast cena z jaką kolej na sprzedaż wystawia teraz 3-pokojowe mieszkanie w Kcyni. Znajduje się ono w murowanym budynku przy ul. Dworcowej. W tym samym domu zresztą do kupienia jest od PKP kolejne trzypokojowe lokum. Cenę wywołania ma tylko nieco wyższą - to 58 tys. zł.

Okazji kupienia kolejowego "M" w naszym regionie jest jednak więcej. Na przykład w Janowcu Wielkopolskim, gdzie na sprzedaż jest 2-pokojowy lokal. Tutaj cena wywołania wynosi 57 tys. zł. 60 tys. zł - to z kolei cena mieszkania w Inowrocławiu, w budynku kolejowym przy ul. Magazynowej. To dwupokojowe lokum, w domu o przyzwoitym standardzie. Nieco tylko więcej, bo 65 tys. zł, wynosi cena mieszkania wystawionego na sprzedaż w Gniewkowie. Znajduje się ono w budynku przy ul. Piasta, czyli w tej samej lokalizacji, co wspomniana na wstępie rekordowo tania kawalerka. Tyle, że ten lokal jest zdecydowanie obszerniejszy - to mieszkanie trzypokojowe, z kuchnia, WC itd.

Zalety i wady mieszkań oferowanych przez PKP Nieruchomości

Niekwestionowanym plusem ofert kolejowych są zatem ceny mieszkań. Zaleta kolejna to fakt, że kupujemy lokal od solidnego partnera. A minusy tych ofert?

Pierwszy to lokalizacja. Wśród oferowanych do sprzedaży obecnie mieszkań próżno szukać tych w większych miastach Kujawsko-Pomorskiego. Nie znajdziemy tu teraz ani lokali w Bydgoszczy czy Toruniu, ani w miastach średniej wielkości. Lokalizacje są następujące: Inowrocław, Janowiec Wielkopolski, Gniewkowo, Kcynia. Minus kolejny to standard. I to zarówno wystawionych na sprzedaż mieszkań, jak i (najczęściej) budynków, w których się one mieszczą. Nie czarujmy się - czasem błagają o remont, co zresztą widać już na pierwszy rzut oka, przeglądając załączone do ofert sprzedaży zdjęcia. Sprawa kolejna to położenie samego budynku - niejednokrotnie w pobliżu dworca czy torów kolejowych. Jak wiadomo, nie każdemu, takie sąsiedztwo jest w smak.

Konkretne oferty aktualne w lipcu 2023 roku w Kujawsko-Pomorskiem:

1.Kcynia, mieszkanie 3-pokojowe - od 58 tys. zł

Adres: Dworcowa 10/4. A oto opis oferty podany przez PKP: "Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 47,30 m² składa się z trzech pokoi (8,70 m2, 17,4 m2, 10,0 m2), kuchni (8,0 m2) oraz przedpokoju (3,2 m2). Lokal posiada pomieszczenia przynależne, tj. pomieszczenie gospodarcze o pow. 8,40 m² usytuowane w piwnicy i pomieszczenie WC o pow. 0,70 m² w budynku gospodarczym. Nieruchomość wyposażona w instalację wodną i elektryczną, ogrzewana piecem kaflowym. Stolarka drzwiowa drewniana, okna drewniane i PCV, ściany tynk malowany, podłoga wylewka betonowa, deski oraz wykładzina PCV. Lokal w stanie do generalnego remontu". Osoba do kontaktu: Beata Solska, telefon 514-935-272. 2.Inowrocław, 2-pokojowe mieszkanie - od 60 tys. zł Adres: ul. Magazynowa 1/1. Opis oferty: "Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 31,30 m², położony na parterze składa się z dwóch pokoi o pow. 7,70 m² i 10,80 m², kuchni o pow. 5,40 m², łazienki o pow. 1,20 m² oraz przedpokoju o pow. 5,1m². Lokal posiada pomieszczenie przynależne w budynku gospodarczym o pow. 5,40 m². Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej działce nr 22/5, przez którą przechodzi wojewódzka droga publiczna nr 251".

Osoba do kontaktu: Bożena Ostrowska, telefon 605-968-507.



WIĘCEJ OFERT TANICH MIESZKAŃ OD PKP ORAZ ICH ZDJĘĆ MOŻNA SPRAWDZIĆ >>> TUTAJ <<< Osoba do kontaktu: Beata Solska, telefon 514-935-272.