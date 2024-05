Matura 2024. Toruńscy nauczyciele typują, co będzie w arkuszach z języka polskiego

"Dziady" cz. III, "Lalka", "Wesele" i "Rok 1984" - takie lektury na tegoroczną maturę z języka polskiego wymienił niedawno Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Czy z tymi typami zgadzają się toruńscy poloniści?

Matura 2024 - tematy typowane przez toruńskich nauczycieli języka polskiego

7 maja, we wtorek rozpoczyna się maturalny maraton. Jak co roku młodzi ludzie rozpoczną go obowiązkowym dla wszystkim egzaminem z języka polskiego. Co może znaleźć się w arkuszu z ojczystego języka? O to zapytaliśmy nauczycieli uczących w toruńskich ogólniakach i technikach.

Na maturze z polskiego bez "Dziadów" ani rusz

Małgorzata, nauczycielka w jednym z toruńskich ogólniaków uważa, że nie ma sensu podchodzić do matury bez znajomości tzw. "żelaznego zestawu lektur". Nauczycielka wymienia tu następujące tytuły i autorów: "Dziady" cz. III i "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza, "Lalkę" Bolesława Prusa, "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego i "Dżumę" Alberta Camusa. - Moim zdaniem, w tych lekturach mieści się ponad 20 ważnych motywów, w oparciu o które można napisać dobre maturalne wypracowanie - mówi. - Znajdziemy tam m.in. kontekst miasta, historii, patriotyzmu, stosunków rodzinnych, podróży, przemiany człowieka, a także parabolę w przypadku "Dżumy".

Jakie zagadnienia na maturze z polskiego typują toruńscy nauczyciele?

Tutaj pomysłów jest sporo. Sprawdźcie w galerii, które tematy i zagadnienia przewidują na maturze nauczyciele z Torunia. Znajdziecie tam również garść przydatnych cytatów na maturę z języka polskiego. Czy egzamin zapowiada się w tym roku trudny? Zobaczcie w galerii!

Harmonogram matur:

7 maja (wtorek) g. 9:00 - język polski (pp)*

8 maja (środa) g. 9:00 – matematyka (pp), g. 14:00 - język kaszubski (pr), język łemkowski (pr), język łaciński i kultura antyczna (pr)

9 maja (czwartek) g. 9:00 - język angielski (pp), g. 14:00 - język francuski (pp), język hiszpański (pp), język niemiecki (pp), język rosyjski (pp), język włoski (pp)

10 maja (piątek) g. 9:00 - wiedza o społeczeństwie (pr), g. 14:00 - język niemiecki (pr, pd)

13 maja (poniedziałek) g. 9:00 - język angielski (pr, pd), g. 14:00 – filozofia (pr)

14 maja (wtorek) g. 9:00 – biologia (pr), g. 14:00 - język rosyjski (pr, pd)

15 maja (środa) g. 9:00 – matematyka (pr), g. 14:00 - język francuski (pr, pd)

16 maja (czwartek) g. 9:00 – chemia (pr), g. 14:00 - historia muzyki (pr)

17 maja (piątek) g. 9:00 – geografia (pr), g. 14:00 - języki mniejszości narodowych (pp)

20 maja (poniedziałek) g. 9:00 - język polski (pr), g. 14:00 - języki mniejszości narodowych (pr)

21 maja (wtorek) g. 9:00 – historia (pr), g. 14:00 - język hiszpański (pr, pd)

22 maja (środa) g. 9:00 – informatyka (pr), g. 14:00 - historia sztuki (pr)

23 maja (czwartek) g. 9:00 – fizyka (pr), g. 14:00 - język włoski (pr, pd)

24 maja (piątek) g. 9:00 - matematyka (pp), g. 10:35 - geografia (pr), g. 12:10 - chemia (pr), g. 13:45 - fizyka (pr), g. 15:20

- biologia (pr), g. 16:55 - historia (pr) w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych

*pp – poziom podstawowy, pr – poziom rozszerzony, pd – poziom dwujęzyczny

Kiedy wyniki?

Warto dodać, że aby zdać egzamin dojrzałości w 2024 roku, należy przystąpić do trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy) i zdać je na minimum 30 proc., a także do jednego przedmiotu w rozszerzeniu. Na tym poziomie nie obowiązuje próg zdawalności. Matura to egzamin, który jest przepustką na wyższe uczelnie. Jego wyniki w dużej mierze przesądzają, czy kandydat dostanie się na wymarzony kierunek.

Wyniki matur 2024 ogłoszone zostaną online we wtorek 9 lipca o godz. 8.30 w systemie ZIU (aplikacja przygotowana przez ministerstwo edukacji m.in. do sprawdzania wyników egzaminów państwowych). Tego samego dnia szkołom zostaną wydane świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach. Osoby poprawiające maturę w sierpniu o wynikach dowiedzą się 10 września 2024 r.

Czy warto wierzyć przeciekom tematów maturalnych 2024?

Jak co roku - przy okazji matur - pojawia się powracający temat przecieków. Czy warto im ufać? Radzimy uważać, aby nie dać się nabrać. W sieci krąży wiele fałszywych informacji o przeciekach tematów maturalnych z różnych przedmiotów. Pochodzą one - jak każde przecieki - z nielegalnych i nieformalnych źródeł, którym nie należy ufać. Wysyłanie sms-ów i logowanie się do takich serwisów jest niezalecane przez ekspertów. Radzimy po prostu dobrze się przygotować i iść wypoczętym na egzamin. To najważniejsze. Powodzenia!