Melania Sinoracka, pierwsza olimpijka z Torunia, doczekała się tablicy pamiątkowej

Gdyby żyła, skończyłaby w tym roku 100 lat. Urodziła się 13 czerwca 1923 roku w Podgórzu, który nie był jeszcze wówczas częścią Torunia (został do niego wcielony w 1938 roku). Wraz z rodzicami i rodzeństwem zamieszkiwała na Podgórzu przy ul. Głównej 54 (dziś to ulica Poznańska).

Od dziecka ciągnęło ją do sportu. Gdy miała 13 lat zapisała się do Pomorzanina Toruń. Uprawiała siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną oraz lekkoatletyczne konkurencje: rzut dyskiem, pchnięcie kulą i rzut oszczepem. W tej ostatniej osiągnęła życiowy sukces - pojechała w 1948 roku na igrzyska do Londynu i zajęła w nich 11. miejsce. Była pierwszą toruńską olimpijką.